"Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" в матче АПЛ

«Ливерпуль» в выездном матче 19‑го тура АПЛ проиграл «Брентфорду», передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Брентфорда» голами отметились Йоан Висса (42) и Брайан Мбемо (84). На 19‑й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате записал на свой счет автогол. За «Ливерпуль» отличился Алекс Окслейд‑Чемберлен (50).

«Брентфорд» довел беспроигрышную серию до шести матчей. У «Ливерпуля» прервалась победная серия из четырех встреч.

«Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ с 28 очками после 17 игр, «Брентфорд» идет следом (26 очков, 18 матчей).

В следующем матче «Ливерпуль» на выезде встретится с «Брайтоном» 14 января, «Брентфорд» примет «Борнмут».