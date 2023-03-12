Мбаппе стал автором 3000-го гола «ПСЖ» в чемпионате Франции

Французский нападающий Мбаппе стал автором 3000-го гола «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции. Об этом сообщает OptaJean в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Парижский клуб стал 12-м в истории чемпионатов Франции, которому удалось забить 3000 голов. Для этого «ПСЖ» потребовалось 1858 матчей.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Брестом» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

На 37-й минуте футболист «ПСЖ» Карлос Солер открыл счет в матче. Через шесть минут игрок «Бреста» Франк Онора вноса установил равенство на табло. Победный мяч «ПСЖ» забил на 91-й минуте. Отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси.

Таким образом, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 66 очков. «Брест» располагается на 15-й строчке, набрав 23 балла.

19 марта «ПСЖ» сыграет с «Ренном». В этот же день «Брест» проведет встречу с «Труа».