Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в отборе Евро-2024

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата Европы‑2024, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы J, прошедшая в Люксембурге, завершилась победой португальцев со счетом 6:0. Дубль в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Португальский форвард забил два мяча во втором матче подряд — до этого он отметился дублем в игре против сборной Лихтенштейна (4:0). Еще по разу отличились Жоау Феликс, Бернарду Силва, Эдмилсон Отавио и Рафаэл Леау.

Сборная Португалии набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. Второе место занимает сборная Словакии, которая на своем поле победила сборную Боснии и Герцеговины (2:0) и набрала 4 очка.

В группе C сборная Италии в гостях обыграла команду Мальты со счетом 2:0. Сборная Финляндии на выезде одержала минимальную победу над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче группы H.