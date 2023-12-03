Бросок с обратного захвата… Мастер-класс Рафига Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Crocus Fitness Sabah состоялся мастер-класс двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, победителя Кубка мира по греко-римской борьбе Рафига Гусейнова, сообщает Trend Life.

Специальным гостем встречи стала двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы Мария Стадник - одна из трех женщин в истории спорта, завоевавшая медали четырех Олимпийских игр.

По традиции встреча началась с сессии "вопрос-ответ", в ходе которой Рафиг Гусейнов рассказал о своих взлетах, победах и о том, как важно придерживаться в спорте строгой дисциплины. Призом за лучший вопрос чемпион наградил бакинского мультиатлета и сверхмарафонца Артема Алиева.

"С 1995 года мы буквально не выходим с ним из зала. Отец посвятил мне всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед его силой воли и мастерством", - сказал борец.

Участники мастера - класса, среди которых было много юных борцов, получили от чемпиона ценные советы, правильные ориентиры и мудрые наставления. Борец также коснулся важности интеллектуально-личностного развития и посоветовал юным коллегам усердно изучать иностранные языки, хорошо учиться в школе, интересоваться историей своей страны.

Рафиг Гусейнов признался, что его главной мотивацией в жизни является отец, заслуженный тренер Азербайджана, полковник полиции Радик Гусейнов, под руководством которого он смог добиться всех высот и вписать свое имя в мировую историю спорта.

"Придет время, и кто-то из вас будет поднимать флаг своей Родины на международой арене. И в таких случаях быть просто хорошим спортсменом уже недостаточно. Поэтому, очень важно развивать свои способности не только в спортзале, но и за школьной партой" - сказал Гусейнов.

Рассказывая о боевом приеме, который он чаще всего использует в борьбе с соперником, Гусейнов называет "бросок с обратного захвата". Во время практической сессии мастер - класса чемпион продемонстрировал данный бросок - отточенный, мастерски выполняемый, и принесший ему не одну победу на татами.

В заключении Рафиг Гусейнов подписал борцовки для Музея славы Crocus Fitness, раздал автографы и сфотографировался с участниками мероприятия.

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