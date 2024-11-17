В акватории Бакинского бульвара прошел международный заплыв на байдарках и каноэ в поддержку COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в День национального возрождения -17 ноября Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) организовала заплыв в акватории Бакинского бульвара под девизом "Греби в чистой воде!" в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр культуры Адиль Керимли, председатель АО "Азеришыг", глава AKAF Вугар Ахмедов, президенты Международной федерации гребного спорта (FISA) Жан-Кристоф Роллан, Международной федерации каноэ Томас Кониецко, Международной федерации по гребле на лодках «Дракон» Клаудио Шерми, почетный глава Азиатской федерации гребли и Глобальной федерации гребного слалома Ван Ши, председатель правления Сharles Regatta Фредерик Шох, полномочный представитель Глобальной федерации гребного слалома Кен Ли и свыше 50 почетных гостей, которые посетили Азербайджан в рамках COP29.

Заплыв под девизом "Греби по чистой воде " в рамках Global Canal Browning Action охватывают более 100 городов мира, и в этот раз приобрел особую значимость в Баку. Цель COP29 - ограничить глобальное потепление до 1,5 °C. Конференция подчёркивает настоятельную необходимость солидных инвестиций в меры по борьбе с изменением климата. Этот подход предполагает повышение амбициозности за счёт национальных планов и прозрачности при одновременном стимулировании действий с эффективным финансированием по сокращению выбросов и устранению последствий для климата.

Между AKAF и Deep Dive, управляющего 22 водными спортивными центрами в 13 городах Китая, был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого между спортсменами Азербайджана и Китая будут осуществляться взаимные визиты, обмен опытом, организовываться соревнования и т.д.. Меморандум подписали генеральный секретарь AKAF Фархад Алиев и соинициатор Global Canal Browning Action Кен Ли.

Интересно, что в заплыве также приняли участие главы международных федераций. Гостям была представлена концертная программа, национальные павильоны.

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