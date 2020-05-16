Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Неделю моды Aspara Fashion Week

Стиль 16 мая 2020 15:06 (UTC+04:00)
Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Неделю моды Aspara Fashion Week

БАКУ /Trend Life/ - В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом во многих странах V сезон Aspara Fashion Week планируется провести дистанционно (экспериментально) с 25 по 27 июня 2020 года, сообщила Trend Life национальный директор проекта в Азербайджане, доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова.

Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Неделю моды Aspara Fashion Week. Для участия в проекте необходимо связаться по номеру WhatsApp 055 341 01 52 или через мессенджер на странице https://www.facebook.com/Gulnare-Xelilova-MODA-EVI-191953230855425/.

Международный проект Aspara Fashion Week (Казахстан) привлекает внимание представителей модной индустрии всего мира. Организаторы мероприятия, посоветовавшись с международными партнерами и учитывая эпидемиологическую обстановку по всему миру, решили провести дистанционно и в онлайн-режиме. Для участия необходимо предоставить организаторам следующие материалы:

Фотосессию коллекции сезона Осень/Зима 20-21 для размещения в соцсетях: 5-10 моделей плюс одна с дизайнером, разрешение фотоснимков не меньше 4032 x 3024 пикселей.

Видеопоказ коллекции из 5-10 моделей в произвольной форме (подача креативная на усмотрение дизайнера)

Требования к качеству видео: 1080P (1920×1080), формат видео: MP4 (H.264).

Съемка должна производиться в горизонтальном положении. Длительность видео не ограничена.

Организатор обрабатывает представленный материал, делает имиджевый пост о дизайнере в соцсетях до мероприятия, трансляцию видео показа по расписанию, несколько постов после проведения дистанционного мероприятия.

Вся концепция и список участников (дизайнеров, экспертов и почетных гостей), запланированная на 15-17 апреля 2020 года, сохраняется. Aspara Fashion Week с 25 по 27 июня 2020 года пройдет на платформе ZOOM.

Организаторы данного мероприятия постараются сделать все возможное для получения максимального эффекта от вашего участия. Надеемся, что совместная работа даст отличные результаты. Заранее благодарны за вашу поддержку.

Дистанционное участие в проекте платное.

При отправке видео большого размера на почту могут возникнуть препятствия, мы рекомендуем воспользоваться бесплатным сервисом www.wetransfer.com.

Контакты: +77017172606.

Email: competition.afw@gmail.com.

(Автор: Вугар Иманов)

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