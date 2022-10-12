Путешествие в Самарканд – легенды о любви Амира Тимура и Биби-ханым, или Азербайджанское зодчество (ВИДЕО, ФОТО, часть 2)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний" - AZAL, вылетевший из Баку. Пассажирами первого рейса стали журналисты и блогеры из Азербайджана, для которых в честь этого знаменательного события со стороны AZAL и авиакомпании Fly Khiva Group был организован трехдневный медиа-тур по достопримечательностям Самарканда. Отметим, что полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам в рамках зимнего расписания.

Представляем читателям Trend Life второй материал, который посвящен истории любви великого завоевателя Амира Тимура (1336-1405) и его любимой супруги Биби-ханым (1341-1405), их мавзолеям, а также интересным деталям зодчества Азербайджана в архитектуре Узбекистана.

За годы 35-летнего правления Амир Тимур (Темур, Тамерлан, Теймур ленг) создал громадную империю от Волги до Кавказа, от Центральной Азии до Индии. Столицей своей империи он сделал Самарканд - запустевший в 13 веке после разрушительного нашествия монгольских войск во главе с Чингиз ханом город у развалин древней столицы Согдианы - Афросиаба. Поэтому, когда Амир Тимур выбрал этот город столицей своей огромной империи, он не стал восстанавливать развалины Афросиаба, а начал строить новый город к югу от старого. Так появился фантастической красоты Самарканд, ставший одним из центров мировой цивилизации и Великого Шелкового пути, культуры и науки, литературы и ремесленничества.

Любимая жена Амира Тимура

Даже самые именитые мужчины хотят видеть рядом с собой любящую, сильную и мудрую женщину. Именно такой стала Сарай-Мульк ханым (Сарай-Малик ханым, Катта ханым, Каньо, Биби ханым) для Амира Тимура. Она была дочерью Казан-хана из рода великого Чингиз хана. Брак с ней позволял Тимуру придать легальность своей новой империи. Дело в том, что со времён Чингиз хана титул великого хана могли носить только чингизиды, а Тимур носил титул амира (вождя). Но в 1370 году, породнившись с чингизидами, он получил к имени приставку Гурган (гураган, гурхан, гуреген, көреген), что означает "зять", то есть зять рода Чингиз хана.

Кстати, до этого Сарай-Мульк ханым была замужем за другом Амира Тимура Амиром Хусейном, и они даже воевали вместе против моголов. Но впоследствии желание быть единственным правителем внесло в их отношения раздор и переросло во вражду. Единственной сдерживающей эту борьбу силой было то, что Тимур был женат на сестре Хусейна. Но в 1367 году она умирает, и тем самым падает единственный бастион, сдерживающий войну за власть между амирами. В 1370 между ними произошла решающая битва, в которой победил Тимур. Был созван курултай и когда туда привели Хусейна, вспоминая их совместные испытания и попранную дружбу, Тимур прослезился. При этом победитель заявил, что не станет убивать своего бывшего друга. Однако Хусейна убил один из полководцев по праву кровной мести, отомстив за брата. После этого Тимур взял в жены вдову Хусейна Сарай-Мульк ханым.

В гареме Амира Тимура было 18 жён и около 20 наложниц, но именно Сарай-Мульк ханым заняла особое место в его жизни и стала верной помощницей. После брака Тимур назначил её главной женой. С тех пор к ней обращались как Катта ханым, что означает "старшая госпожа". Ее также называли Биби-Ханым, что значит "великая царица". Высокая, красивая, хорошо образованная, а главное мудрая, все эти качества помогли ей занять особое место также и во всей империи. Благодаря своим многочисленным талантам, она помогала своему мужу в управлении государством, правила от его имени во время длительных военных походов полководца. Испанский посол Рюи Гонзалес де Клавихо в дневнике своего путешествия ко двору Тимура в Самарканде, совершенного в 1403 году, с удивлением пишет, что Сарай-Мульк ханым "не просто держит собственный двор", но и, что нехарактерно было для восточных женщин, пользуется правом принимать гостей-мужчин, при этом держится с поистине царским достоинством. Хотя самой не довелось стать матерью, она занималась воспитанием большинства отпрысков Амира Тимура и была непререкаемым авторитетом при дворе. Только ей дозволялось присутствовать при возвращении Амира Тимура из походов. А однажды она даже спасла от смерти любимую девушку внука правителя Халила Султана по имени Шад–Мульк, когда он женился на ней. Шад–Мульк была красавицей, но простолюдинкой (отец был земледельцем или ремесленником). Тимур разгневался на внука из-за женитьбы на девушке низкого происхождения и приказал казнить ее. Но в дело вмешалась Сарай-Мульк ханым и заступилась за нее, главным её аргументом было то, что Шад-Мульк была беременна. В итоге Тимур сохранил ей жизнь.

Будучи образованной женщиной, царица оказывала покровительство различным наукам. По ее повелению было построено множество прекрасных садов и медресе.

Увы, по легенде, сразу после смерти Тимура Сарай-Мульк ханым была отравлена. И в её смерти даже обвиняли спасённую ею Шад-Мульк.

Легенда о строительстве мечети Биби-ханым

Вернувшись с победой из Индии, Амир Темур в 1399 году начал строительство в Самарканде величественной пятничной мечети на Востоке, которая впоследствии была названа именем Биби-ханым. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. Согласно источникам: "В воскресенье – 4 числа месяца рамадана 801 г. (1399 год нашего летосчисления), искусные инженеры и опытные мастера в час, счастливый и предсказанный по звёздам, положили основание постройке. Двести человек каменотесов из Азербайджана, Фарса, Индостана и других стран работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудились над обтёсыванием камня и отправкой его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись со всех концов мира к подножию трона, прилагали каждый насколько в своей области тщательное старание. Для сосредоточения материалов 95 гороподобных слонов доставлены были из стран Индии в Самарканд и пущены в дело".

Тимур лично следил за строительством, но через несколько месяцев отправился в очередной военный поход.

К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. И здесь остановимся на интересной легенде. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он полюбил Биби-Ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. Заменить этого архитектора было некем, уговоры и угрозы на него не действовали. А Тимур между тем уже приблизился к Самарканду. И тогда архитектор потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать любимую жену Тимура! В ответ Биби-Ханым приказала слуге принести яйца, раскрашенные в разные цвета, и сказала зодчему: “Посмотри на эти яйца. Только с виду они все разные, а внутри - одинаковые. Таковы и мы, женщины! Я могу подарить тебе любую из рабынь, которую ты пожелаешь”. Тогда зодчий попросил принести два бокала: один из них он наполнил водой, а другой - белым вином: “Посмотри на эти бокалы - с виду они одинаковые. Но если я выпью один, то ничего не почувствую, если выпью другой – он обожжет меня. Такова любовь!” Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку, но при этом прикрыв ее подушечкой. Но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на ее лице. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Бросились ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел. Более того, правитель велел казнить Биби-Ханым, бросив с высоты одной из возводимых построек. Однако, по последней ее просьбе, на нее надели все ее платья и когда сбрасывали с высоты, это сыграло эффект парашюта и она не разбилась. Вот такая удивительная легенда...

По другим источникам, вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярён тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного Сарай-Мульк ханым. Тимур велел казнить вельможу, надзиравшего за строительством, приказав разрушить входной портал и выстроить новый. А почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли её прелести могли так привлечь молодого архитектора.

Между тем, Тимур был уже болен и его буквально приносили посмотреть на строительство. Мощная арка была переброшена над центральным проемом. Огромный двойной купол простирался на сорокаметровой высоте. В широком и теперь действительно грандиозном портале, отделанном резным мрамором, были укреплены литые из семи металлов, где было золото и серебро, полотнища ворот.

История сохранила последние слова, с которыми Амир Тимур обратился к присутствующим, собравшимся у его смертного одра: "Не надо ни слез, ни сожалений, когда я умру, потому что нет смысла плакать. Смерть никогда не боялась ни слез, ни стенаний. Вместо того, чтобы бегать, как безумные, раздирая на себе одежды, просите Аллаха о том, чтобы Он был снисходителен ко мне, и молитесь о том, чтобы Он спас мою душу в день Страшного суда. Действуйте сообща, на благо единства империи".

Легенды гробницы Великого завоевателя

Гур-Эмир (Гробница эмира) – комплекс, семейная усыпальница Тимуридов, состоит из ханаки, медресе Мухаммеда Султана - внука эмира Тимура и гробниц правителя и его потомков. В одной из главных комнат находится прах Тимура, а в середине – его нефритовое надгробие, темно-зелёная плита длиной 1,8 метра, окруженная семью мраморными надгробиями, опоясанными мраморным рельсом.

Мавзолей был построен в 1404 году, еще при жизни Амира Тимура, после смерти его самого любимого внука и престонаследника Мухаммеда Султана. Шедевр мировой исламской архитектуры создан в стиле азери (азербайджанский - стиль архитектуры, развившийся в XIII-XIV веках, от Государства Хулагуидов до Сефевидов) известным зодчим Махмудом Исфахани. Здание имеет одну бирюзовую связку, ребристую и украшенную витиеватыми композициями. Купол возвышается над зданием восьмиугольной формы, которое также очень детализировано орнаментальной мозаикой и цитатами из Корана.

Интересно, что в этом мавзолее, где также находятся могилы сыновей и внуков Амира Тимура и Тимуридов, над изголовьем находится могила учителя и духовного наставника Тимура – шейха Мир Сейида Барака. Такое решение было принято младшим сыном Тимура, правителем империи Тимуридов Шахрухом. Ведь именно Шейх вручил Тимуру символы власти: барабан и знамя, когда он пришёл к власти в 1370 году, и предсказал эмиру великое будущее, сопровождал Тимура в его больших походах и благословлял на победы. Амир Тимур говорил: "Все, что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны - все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Сейида Бараки". Поэтому у его ног был похоронен и сам Амир Тимур.

Во дворе комплекса стоит большой мраморный блок, вырезанный в арабесках и известный как Кукташ. Это тронный камень, на котором на протяжении XV-XIX веков происходили церемонии восхождения на престол среднеазиатских правителей из различных династий начиная с Тимуридов и до Мангытов.

Как при жизни, так и после смерти вокруг имени Амира Тимура ходило много легенд. Полководец, завоеватель и правитель Надир-шах Афшар (1688-1747), забравший в 1747 году из мавзолея в Персию надгробную нефритовую плиту правителя, навлёк на себя неприятности – произошла серия землетрясений, а шах тяжело заболел. Пришлось вернуть плиту на место. Некоторые источники утверждают, что при вскрытии могилы внутри гроба обнаружили надпись: "Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет". Но самая интересная легенда связана с экспедицией советских учёных, которые в научных целях вскрыли саркофаг Тимура, и забрали образцы скелетов (в том числе из других могил) для исследований, а на следующий день - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Как оказалось, во время раскопок к экспедиторам пришел старец и показал рукописную книгу на арабском языке, где было написано: "Кто вскроет могилу Тамерлана - выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные". Позже, один из членов экспедиции кинооператор Каюмов, уже будучи на фронте в 1942 году, добился встречи с генералом Жуковым. Он рассказал о событиях в Самарканде и предложил вернуть прах Амира Тимура на место. Это было сделано 20 ноября 1942 года. В эти дни наступил перелом в Сталинградской битве.

Амир Теймур в истории и культуре Азербайджана

Из материала кандидата исторических наук С.Ахмедова

"Во второй половине XIV века территория исторического Азербайджана входила в состав монгольского государства Джалаиридов. В северо-восточных областях Азербайджана, в области Ширван, находилось государство Ширваншахов, однако оно не было независимым, находясь в вассальной зависимости от Джалаиридов. Десятки восстаний местного населения жестоко подавлялись, все попытки создания независимых государств, пресекались монгольскими войсками. Походы Амира Тимура в 1385 - 1395 годах, войны с Джалаиридами, конечно, нанесли большой урон экономике азербайджанских городов, но они же принесли нечто большее - государству Джалаиридов был нанесен смертельный удар и тем самым был ускорен процесс создания независимых азербайджанских государств. Таким образом, Амир Тимур способствовал освобождению территории Азербайджана от монгольского господства…

В истории Азербайджана конца XIV - начала XV веков Ширван (государство Ширваншахов) указывается как наиболее стабильный в политическом и экономическом развитии регион, сооружения мастеров ширванской и абшеронской архитектурных школ до сих пор удивляют современников, и, пожалуй, необходимо помнить, что стабильность и развитие Ширвана обеспечивались не только мудрой политикой ширваншаха Ибрагима I, но и копьями армии Амира Тимура. Так, крупной угрозой для Ширвана было монгольское государство Золотая Орда, находившееся к северу от Кавказских гор, охватывавшее Крым, Поволжье, территорию Руси, часть Западной Сибири. Правитель этого государства хан Тохтамыш постоянно совершал разрушительные походы, в 1382 году ему даже удалось дойти до города Тебриз и разрушить его. В то же время хан Тохтамыш угрожал и городам Маверранахра. Когда ширваншах Ибрагим I стал укреплять город Дербент, северный пограничный город Ширвана, Амир Тимур оказал ему поддержку. В 1395 году Амир Тимур предпринял поход против Тохтамыша. Активное участие в походе принял ширваншах Ибрагим I, войска которого вошли в состав тимуровской армии. После разгрома хана Тохтамыша в победоносном сражении на реке Терек угроза северным границам Ширвана миновала. Таким образом, Амир Тимур способствовал прекращению набегов Золотой Орды, и после этого почти на полтора века Азербайджан был избавлен от угрозы с севера.



… Амир Тимур известен в Азербайджане и созидательными делами. Так, средневековый летописец Шараф ад-Дин Йезди, сопровождавший Тимура в его походах, в работе "Зафарнаме" указывает, что по приказу Амира Тимура был восстановлен город Байлакан. Этот азербайджанский город в свое время оказал ожесточенное сопротивление монгольским войскам полководцев Субудая и Джебе и был разрушен до основания. По сведениям летописца, для восстановления города был определен план города, отмечены места 4-х рынков, бани, караван-сараев, площадей, садов, жилых зданий. Протяженность внешней стены составила 2400 локтей, при толщине 11 и высоте 15 локтей. На углах стен были сооружены бастионы, в середине куртины - бойницы и мерлоны, а также места для камнеметов. Вокруг города был вырыт ров шириной 30 и глубиной 20 локтей. Археологические раскопки в Байлакане, проведенные экспедицией азербайджанских археологов под руководством доктора исторических наук Г.М.Ахмедова, позволили обнаружить сооружения, восстановленные по приказу Амира Тимура. В археологической литературе эти сооружения получили название "тимуровская часть" города Байлакана. Таким образом, Амир Тимур способствовал экономическому развитию Азербайджана в начале ХV века.



В результате походов Амира Тимура были восстановлены культурные связи между городами Азербайджана и Узбекистана, находившиеся на высоком уровне к XII веку, но нарушенные в эпоху монгольских завоеваний. Особенно явно это проявляется в сохранившихся архитектурных сооружениях, причем взаимообогащение архитектуры шло путем проникновения и слияния творческих идей и направлений. Исследователь С.Судаков прочитал на трехчетверной колонке "морпич" (жгутообразная колонна) западного пилона 2-й арки портала дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе имя мастера мозаичной и майоликовой изразцовой облицовки, запечатленное дважды - "Работа Мухаммед Юсуф Тебризи". Летописец Шараф ад-Дин Йезди указывал, что азербайджанские мастера работали при строительстве мечети Биби Ханым. Из Азербайджана на юго-восток Средней Азии перешли нетрадиционные для Маверранахра конические шатры, наблюдаемые в мавзолее бухарского комплекса Чашма-Аюб, мавзолее Хазрат-и Имам, Дар-ус Саадат в Шахрисабзе. В то же время гофрированная поверхность в архитектуре проникла в Азербайджан по маршруту: Хорезм - Хорасан - Азербайджан - далее в Малую Азию.

По заказу Амира Тимура для мавзолея Ахмеда Ясави был отлит бронзовый котел. На котле имя Амира Тимура указано как "повелитель народов Тимур Гураган". Как видно из другой надписи, котел был изготовлен в 801 (1399) году азербайджанским мастером по имени Абд ал-Азиз, сын Шараф ад-Дина Тебризи. Вес котла 2000 кг, диаметр 2,45 м, он хранится ныне в Эрмитаже и по праву считается одним из самых больших в мире котлов. Необходимо отметить, что надгробие Ахмада Ясави в мавзолее также изготовлено тебризскими мастерами из темно-зеленого тебризского мрамора.

Культурные связи между азербайджанским и узбекским народами в эпоху Амир Тимура и его потомков наблюдались также в области литературы и музыки. Так, узбекский поэт Кутб (уроженец Хорезма) перевел на узбекский язык поэму "Хосров и Ширин" выдающегося азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви, отметив: "Из меда Низами сварил я халву", другой узбекский поэт Хайдар Хорезми перевел "Сокровищницу тайн" Низами, отметив: "Я приготовил это приятное блюдо, /Придав ему вкус стихов Шейха Низами. /Его дыхание вдохнуло в меня душу, /Его мысли вдохновили меня."



Уроженец азербайджанского города Марага, музыковед Абдул Кадыр ибн Гейба аль Марагаи (1353-1435), написавший ряд трактатов по теории мугамов, был приглашен Амир Тимуром в Самарканд и работал при его дворце…"

Фото – Вугар Иманов