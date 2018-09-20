Рассекреченные документы подтвердили сущность армянского национализма - турецкий политолог

БАКУ /Trend/ - Рассекреченные Службой государственной безопасности Азербайджана документы в очередной раз подтвердили, что в основе политики Армении во все времена была идеология захвата чужих земель и территориальных претензий к соседним государствам, а также этническая чистка в отношении азербайджанцев, тюрков и других народов.

Об этом сказал Trend в четверг известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил.

По его словам, история армянских оккупаций, развитие антитюркских настроений в Армении уходят своими корнями в 17 -18 -19 века, в период, когда Российское государство начало проявлять серьезный интерес к региону.

«С тех пор проводится последовательная политика расселения армян на тюркских исторических землях с последствиями в виде захвата этих земель и создания армянской государственности на чужих территориях. Многочисленные фальсификации, угнетение и массовое истребление тюркских народов в регионе являются целенаправленным актом, и именно открытие и распространение таких важных документов раскрывают истинные цели армянского нацизма и характер случившихся трагедий. Безусловно, целенаправленная пропаганда. направленная против всего тюркского мира, систематически проводилась во все времена армянскими националистами. Об этом свидетельствует история и реальные факты", - сказал политолог.

По его словам, население Армении во все времена использовалось правящими режимами этой страны, разными политиками для реализации их личных корыстных целей.

"При этом во все времена армяне воспринимались как инструмент в руках сильных государств для продвижения целей, направленных против тюркских народов, в том числе азербайджанского, турецкого. И эта политика продолжается по сегодняшний день», - сказал политолог.

Он отметил, что агрессивные действия армянских нацистов наказывались как в Османской империи, так и в Азербайджанской Демократической Республике.

«Думаю, это наглядно показали и боевые действия в Карабахе, продемонстрировав мощь и силу азербайджанской национальной армии, ее профессиональную подготовку. Тем не менее Армения продолжает гнуть свою упертую политику, предъявляя территориальные притязания к Турции, манипулируя понятием «геноцид» и продолжая оккупацию азербайджанских территорий, нарушая нормы и принципы международного права", - сказал Тогрул Исмаил.

Он считает, что такого рода политика армянского руководства показывает всему миру, что идеология терроризма и фашизма является неотъемлемой частью государственной политики современной Армении.

Напомним, что накануне Служба государственной безопасности Азербайджана распространила архивные документы, подтверждающие теракты армянских дашнакских сил, рассекретив часть документальных материалов, хранящихся в ее архиве.

Документы подтверждают, что армянские террористическо-дашнакские силы все время использовали самые грязные методы для достижения своих коварных целей и даже не удержались от того, чтобы выступить против царской и советской России, позволившей им переселиться на исторические земли Азербайджана и приютившей их.

Служба государственной безопасности в ходе исследования документальных материалов, хранящихся в архивах, нашла многочисленные фактические подтверждения жестоких действий армянских террористическо-дашнакских сил, в том числе партии «Дашнакцутюн», являющейся носителем идеологии терроризма, а также лиц армянской национальности, отличавшихся особой жестокостью, против человечества в годы Второй мировой войны.

Учитывая научно-историческую значимость документальных материалов с точки зрения защиты мира от террора и последствий фашизма, особую актуальность донесения до международной общественности результатов политики аннексии и политической агрессии, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, Служба государственной безопасности посчитала целесообразным рассекретить часть документальных материалов и обнародовать их для широкой общественности.

(Автор: Матанат Насибова)

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