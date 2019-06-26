Депутат: Азербайджанская армия готова освободить оккупированные территории

БАКУ /Trend/ - Армия играет важную роль по защите суверенитета и независимости каждого государства. Азербайджанская национальная армия была создана 26 июня 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Как сообщает Trend , об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

За короткий срок Национальная армия вместе с Кавказской исламской армией Османской Империи освободила Баку и другие оккупированные территории Азербайджана. После захвата Азербайджанской Демократической Республики, советская власть распустила созданную АДР национальную армию. Тем самым, и при новой власти осталась неизменной военная политика, проводимая Российской Империи в отношении азербайджанского народа. Эта цель была вполне ясна: лишить азербайджанцев возможности овладеть военной наукой, не допустить подготовку военных кадров, которые могли бы владеть навыками использования современных видов вооружения.

По словам депутата, возглавивший Азербайджан в 1969 году великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев, осознающий суть политики советского правительства, 20 июня 1971 года организовал специализированное военное училище имени Дж.Нахчыванского.

«Проявив дальновидность, глава государства добился приема на льготных условиях азербайджанской молодежи в Бакинское высшее общевойсковое командное училище и Бакинское высшее военно-морское училище, а также в другие военные училища СССР. После восстановления государственной независимости создание национальной армии в Азербайджане стало одним из важнейших вопросов. Формирование армии началось после возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева. С этого периода, все вооруженные формирования страны перешли под полный контроль государства. За короткое время, ряд населенных пунктов Физулинского и Агдамского районов были освобождены от оккупации, и инициатива перешла в руки Азербайджанской армии. Враг, став свидетелем героических подвигов азербайджанского солдата в направлении Физули, Бейлагана, Агдама и Тертера, был вынужден согласиться на введения режима прекращения огня».

Депутат отметил, что указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года день создания Отдельного азербайджанского корпуса, 26 июня, был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана и ежегодно этот день отмечается как официальный государственный праздник.

«В результате внимания, заботы и комплексных реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, азербайджанская армия стала самой мощной на Южном Кавказе и по своему военному потенциалу входит в число 50 самых сильных армий мира», - отметил Алиев.

По словам депутата, беспрецедентная победа в ходе апрельских боев 2016 года и успешное завершение крупной стратегической операции, проведенной в мае 2018 года в Шарурском районе Нахчыванской АР на пограничном участке с Арменией, дает основание утверждать, что азербайджанские ВС полны решимости, в любое время, освободить оккупированные земли.

«Поздравляю солдат и офицеров Вооруженных Сил, а также весь азербайджанский народ с отмечаемым 26 июня Днем национальной армии Азербайджана и желаю успехов в выполнении всех поставленных задач», - отметил Алиев.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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