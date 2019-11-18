Незаконные акции — еще одно средство оппозиции для расширения «эмигрантского бизнеса» - главред газеты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Незаконные акции являются для оппозиции еще одним средством расширения «эмигрантского бизнеса» и получения дохода.

Об этом сказал в понедельник Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя попытку проведения партией "Мусават" незаконной акции 12 ноября.

По его словам, попытки проведения незаконных акций в центральных частях города радикальным крылом оппозиции с малым числом участников, наводит на мысль, настоящей их целью является создание видимости для определенных внешних сил.

Эксперт считает, что в действительности, за этими попытками стоит стремление к получению грантов в обмен на обязательства и необходимость отчета за эти гранты: «Известно, что мнимые лидеры радикальной оппозиции берут перед определенными известными кругами обязательства по нарушению стабильности и общественного порядка, получая за это гранты. Поэтому они, собирая немногочисленных партнеров в центре города, пытаются изобразить, что якобы в неразрешенных акциях участвует больше людей, чтобы потом показать эти фото- и видеосъемки своим финансовым донорам, т.е., оправдать новые гранты».

Гулиев добавил, что попытка проведения несогласованного пикета немногочисленными мусаватистами совпал с Днем Конституции: «Нарушение мусаватистами конституционных прав граждан в этот исторический день не входит ни в какие рамки. В годы первоначальной независимости правительство АДР не смогло принять Конституцию, она была принята после восстановления независимости. И злоупотребление этой даты мусаватистами в угоду личным интересам вызвало возмущение в обществе. Поэтому, считаю, что подобные попытки радикальной оппозиции обречены на неудачу, они никогда не смогут получить поддержку народа, сплотившегося вокруг государства и государственности».

В заключение главред газеты напомнил, что правительство Германии депортирует незаконных эмигрантов, приехавших в страну: «Уже задержан ряд мусаватистов-членов партии Мусават, которые долгие годы занимались «эмигрантским бизнесом». Их незаконные деяния доказаны фактами. Это еще раз подтверждает то, что радикальная оппозиция годами занимается этим, без колебаний использует различные незаконные пути во имя личных интересов. Результат очевиден. Они втоптали в землю авторитет, которого, впрочем, не было и так».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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