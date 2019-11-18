Незаконные акции — еще одно средство оппозиции для расширения «эмигрантского бизнеса» - главред газеты (версия 2)

18 ноября 2019 17:03 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:35)

БАКУ /Trend/ - Незаконные акции являются для оппозиции еще одним средством расширения «эмигрантского бизнеса» и получения дохода.

Об этом сказал в понедельник Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя попытку проведения партией "Мусават" незаконной акции 12 ноября.

По его словам, попытки проведения незаконных акций в центральных частях города радикальным крылом оппозиции с малым числом участников, наводит на мысль, настоящей их целью является создание видимости для определенных внешних сил.

Эксперт считает, что в действительности, за этими попытками стоит стремление к получению грантов в обмен на обязательства и необходимость отчета за эти гранты: «Известно, что мнимые лидеры радикальной оппозиции берут перед определенными известными кругами обязательства по нарушению стабильности и общественного порядка, получая за это гранты. Поэтому они, собирая немногочисленных партнеров в центре города, пытаются изобразить, что якобы в неразрешенных акциях участвует больше людей, чтобы потом показать эти фото- и видеосъемки своим финансовым донорам, т.е., оправдать новые гранты».

Гулиев добавил, что попытка проведения несогласованного пикета немногочисленными мусаватистами совпал с Днем Конституции: «Нарушение мусаватистами конституционных прав граждан в этот исторический день не входит ни в какие рамки. В годы первоначальной независимости правительство АДР не смогло принять Конституцию, она была принята после восстановления независимости. И злоупотребление этой даты мусаватистами в угоду личным интересам вызвало возмущение в обществе. Поэтому, считаю, что подобные попытки радикальной оппозиции обречены на неудачу, они никогда не смогут получить поддержку народа, сплотившегося вокруг государства и государственности».

В заключение главред газеты напомнил, что правительство Германии депортирует незаконных эмигрантов, приехавших в страну: «Уже задержан ряд мусаватистов-членов партии Мусават, которые долгие годы занимались «эмигрантским бизнесом». Их незаконные деяния доказаны фактами. Это еще раз подтверждает то, что радикальная оппозиция годами занимается этим, без колебаний использует различные незаконные пути во имя личных интересов. Результат очевиден. Они втоптали в землю авторитет, которого, впрочем, не было и так».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Керимли и его радикальное окружение в поисках оправдания
Политика 18:14
Дело об «эмиграционном бизнесе» разрастается – на очереди ПНФА
Политика 14:27
Раскрыт новый факт по «эмиграционному бизнесу» партии "Мусават" (ФОТО)
Политика 12:59
Незаконные акции — еще одно средство оппозиции для расширения «эмигрантского бизнеса» - главред газеты
Точка зрения 10:35
Сотрудничество оппозиции с Али Инсановым - предательство против государства и народа - зампред партии
Политика 10:22
Ариф Гаджилы отрицает уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников
Политика 16 ноября 13:02
Лента новостей
ЕС поможет Грузии в сертификации энергоэффективности зданий
Финансы 18:24
Азербайджанские Квазимодо, Эсмеральда, Священник и Капитан (ФОТО)
Культура 18:23
Руководство азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона проводит встречи в Турции (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:21
"КТК-Казахстан" закупит фильтрующие элементы
Тендеры 18:16
Слова «Баку» и «Азербайджан» на первых строках поисковых сайтов Южной Кореи (ФОТО)
Туризм 18:16
Али Керимли и его радикальное окружение в поисках оправдания
Политика 18:14
В Иране обнародована квота на топливо для городского и междугороднего транспорта
Экономика 17:59
В Баку состоялось открытие дома-музея Джалила Мамедгулузаде после реконструкции (ФОТО)
Культура 17:52
Международная компания добилась притока газа на неактивных скважинах в Узбекистане
Энергетика 17:52