Ополоумевший Али Инсанов и сам поверил в свою "политическую партию" - Азер Хасрет

26 ноября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Говорят, рекордсмен Азербайджана по коррупции Али Инсанов создает "партию справедливости". На самом деле я не в шоке. Ведь освобожденный из заключения Президентом Ильхамом Алиевым, он почему-то поблагодарил США, потом выступил с заявлениями, которые расстроили радикальную оппозицию

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал политический обозреватель Азер Хасрет. По его словам, после освобождения Али Инсанов заговорил о борьбе с коррупцией.

«Человек полностью потерял рассудок, а теперь даже сам начал верить, что создал партию», - сказал Азер Хасрет.

Отметим, что Али Инсанов, некогда арестованный по обвинению в серьезной коррупции, 24 ноября провел собрание с ограниченным числом единомышленников и обсудил с ними организационный комитет т.н. «Партии справедливости», которую они намерены создать.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
С каким лицом будет служить народу взяточник и коррупционер Али Инсанов? - депутат
Политика 17:36
Бахруз Гулиев: Какой справедливости можно ожидать от Али Инсанова - грабителя в прошлом?
Политика 16:33
Радикальная оппозиция по Фрейду
Политика 11:33
Али Керимли — наглядный пример предательства, враждебности к народу — депутат
Политика 25 ноября 20:26
Мать Национального героя разоблачила ложь Али Инсанова - Не упоминайте моего имени!
Политика 25 ноября 20:15
Исфандияр Вахабзаде, примкнувший к Али Инсанову, превратил гостевой дом Азербайджана в Молдове в гнездо для любовных утех
Политика 25 ноября 17:42
Лента новостей
Узбекистан приглашает Азербайджан наблюдать за парламентскими выборами в стране
Политика 17:48
Запуск TANAP позволит продвинуть жизненно важные интересы Азербайджана
Энергетика 17:45
Прославленный мексиканский писатель Давид Тоскана впервые в Баку
Общество 17:45
Объем таможенных поступлений в госбюджет превысил прогноз
Финансы 17:39
С каким лицом будет служить народу взяточник и коррупционер Али Инсанов? - депутат
Политика 17:36
Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку
Энергетика 17:25
Национальный банк Грузии продал $20 млн на валютном аукционе
Финансы 17:21
Организуя онлайн-продажу продукции, предприниматель может расширить интерес к этому процессу - Орхан Мамедов
Экономика 17:19
Компания Snam огласила дату завершения работ над проектом TAP
Энергетика 17:16