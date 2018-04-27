Генсек ООН призвал президента Армении к урегулированию кризиса в стране через диалог

27 апреля 2018 21:35 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу переговорил по телефону с президентом Армении Арменом Саркисяном, подчеркнув важность урегулирования кризиса в стране через диалог сторон конфликта и в конституционных рамках. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

"Генеральный секретарь этим утром поговорил с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Генеральный секретарь подчеркнул необходимость мирного урегулирования [ситуации в стране в свете] недавних событий в стране через диалог и в конституционных рамках", - сказал Дюжаррик.

В Армении уже две недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. В среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн".

Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая.

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