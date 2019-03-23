Солдаты в одной из воинских частей Армении пытались устроить бунт

23 марта 2019 14:23 (UTC+04:00)

Солдаты в одной из воинских частей Армении пытались устроить бунт, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Несколько солдат-нарушителей дисциплины, пытались навязать свои порядки в воинской части в духе нравов 90-х годов, руководствоваться особыми условиями, служить в отдельной одежде, питаться по отдельному меню, оградив и офицеров. Они пытались вовлечь других солдат, подстрекая их к бунту", - написал Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя публикации в СМИ о нарушениях дисциплины, произошедших в одной из воинских частей ВС Армении.

Министр опроверг публикации о том, что около 600 военнослужащих пытались покинуть расположение Мегринской части на юге страны.

"Нарушения дисциплины и непослушание в Вооруженных силах РА непозволительны и будут наказаны со всей строгостью закона", - сказал он и отметил, что высшее командование части провело служебное расследование и решило наказать рядовых военнослужащих и командующий состав.

Несколько офицеров отправлены в отставку, добавил он.

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