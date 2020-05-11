В Армении за сутки выявили 79 случев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3392, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 мая, в стране было 3313 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 79.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 46 человек. Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 17.