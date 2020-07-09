В Армении за сутки зарегистрировано 526 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 30346, сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что по состоянию на 8 июля в стране было 29 820 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 526 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 535 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 170 (6 случаев за минувшие сутки).
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