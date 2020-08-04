В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства Армении

Здание посольства Армении в Ливане повреждено в результате сильного взрыва, произошедшего в Бейруте во вторник вечером. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разрушения значительны как в населенных армянами районах, так и во всем Бейруте. На данный момент есть предварительные данные о гибели одного армянина и о нескольких пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести, в основном - в домах, от разбитых вследствие взрыва стекол. В результате взрыва было также частично повреждено здание посольства Армении в Ливане", - отмечается в сообщении МИД. Как уточняется в релизе, армянская дипмиссия находится на связи с соответствующими органами Ливана и руководителями структур местной армянской общины.

Мощный взрыв прогремел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.