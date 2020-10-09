Правительство Армении в четверг приняло решение, по которому вносятся дополнения в закон «О правовом режиме военного положения».

Об этом сообщили на официальном сайте Правительства стране, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно дополнениям в Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения.

Настоящее решение вступает в силу после его публикации.