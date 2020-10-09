В Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения
Правительство Армении в четверг приняло решение, по которому вносятся дополнения в закон «О правовом режиме военного положения».
Об этом сообщили на официальном сайте Правительства стране, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно дополнениям в Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения.
Настоящее решение вступает в силу после его публикации.
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