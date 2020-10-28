В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2241 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 82651, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 27 октября, таких случаев было 80 410. Таким образом, за сутки выявлен 2241 новый случай заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1243 человека (плюс 21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 352 (плюс 5 за минувшие сутки).
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