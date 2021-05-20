Армения: здравый смысл отключен, наступают долгие сумерки

Последние дни в армянских СМИ запестрели многочисленные интервью и сообщения типа «придет время, и мы вернем тебе нашу армянскую душу, Шуши», приправленные эмоциональными словосочетаниями: « дух свободы… «дух арцахских» гор… дух боевого братства…».

О реваншистской истерии, царящей сегодня в Армении, высказался и Президент Ильхам Алиев, еще раз предупредив политическую элиту этой страны о неминуемости краха их иллюзорных планов:

«В Армении и власть, и оппозиция, можно сказать, все элементы, занимающиеся политикой, высказывают мнения о возвращении Шуши, о возвращении Гадрута. Мы пока все еще проявляем сдержанность. Но они не должны играть с огнем. Они увидели наш кулак. Этот кулак на месте. Если они перейдут от слов к делу, мы их уничтожим».

Поражение в 44-х дневной войне потрясло все армянское общество, но более всего тех, кто затевал и осуществлял безумный план по расширению жизненного пространства за счет ближайшего соседа.

По сути, очередная спираль армянской истории (1988-2020), сделав холостой оборот, вновь, как и сто лет назад, завершилась у разбитого корыта.

Армения потерпела фиаско не только на поле боя. За тридцать лет доминирования идеологии Миацума произошло ровно противоположное – граждане этой страны потеряли веру в сильное и процветающее государство.

Результат этого разочарования налицо: из Армении продолжается массовый отток населения, и его численность стремительно сокращается.

Армянские СМИ на днях сообщили, что за четыре месяца 2021 года только воздушным путём Армению покинуло на 76677 граждан больше, чем прибыло.

И, хотя армянские эксперты-демографы утверждают, что миграция в основном носит трудовой характер, они признают, что если внутриполитическая и социально-экономическая ситуация не нормализуется, трудовая миграция может трансформироваться в безвозвратную.

Также, по словам советника министра труда и социальных вопросов Армении Артака Маркосяна, Армению в текущем году ожидает резкий спад рождаемости.

Когда в доме пожар, все бросают свои дела и спешат на выручку.

В Армении сегодня не пожар, а нечто худшее – она стоит перед демографической катастрофой, а люди продолжают внимать высокопарным речам политических провокаторов и лже-патриотов о «духе арцахских гор» – это же ведь комфортнее для слуха и души, чем признавать собственные ошибки и выводить страну из кризиса.

Инстинкт самосохранения и здравый смысл пока что отключены. В Армении наступают долгие сумерки.

Азер Ахмедбейли