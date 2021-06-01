Госдолг Армении значительно вырос по итогам 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Дефицит госбюджета Армении в 2020 году вырос до 5,4 процента от ВВП, а соотношение госдолга к ВВП выросло на 13,5 процента и составило 63,5 процента, превысив 60-процентный порог, установленный фискальными правилами.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава армянского центробанка Мартын Галстян.

По его словам, налоговые поступления в госбюджет Армении сократились примерно на 5,4 процента по сравнению с 2019 годом.

«В 2020 году расходы госбюджета Армении выросли на 16,3 процента по сравнению с 2019-м», - сказал Галстян.