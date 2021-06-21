Новому правительству Армении предстоит действовать в новых геополитических реалиях - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Новому правительству Армении с первого дня своего существования предстоит действовать в новых геополитических реалиях без периода адаптации или привыкания.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Я всегда говорил, что на внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня победу одержит партия нынешней власти «Гражданский договор», в чем легко убедиться, прочитав мои комментарии и публикации на эту тему. Но я не ожидал того, что победа сторонников Пашиняна окажется настолько убедительной - без малого 54 процента принявших участие в голосовании, что позволит им сформировать свое собственное не коалиционное правительство. Ранее я говорил о том, что проводимый Пашиняном курс найдет поддержку от одной трети до двух пятых его сограждан, после чего партия «Гражданский договор» будет вынуждена сформировать коалиционное правительство парламентского большинства. Но на деле оказалось так, что в новом составе Национального собрания Армении она получит чуть ли не две трети депутатских мест, так как ей будут переданы голоса не прошедших электоральный ценз на выборах иных партий и политических блоков. По сути, по итогам выборов сторонники Пашиняна в парламенте по сравнению с его предыдущим составом образца 2018 года, если что-то и потеряют по количеству мандатов, то эта потеря будет минимальной, что никак не отразится на курсе армянской внешней и внутренней политики", - сказал Кузнецов.

По его словам, уже сейчас можно говорить о том, что Пашиняна поддержали средние слои городского населения, традиционно являющиеся поставщиками солдат во всех странах и для всех армий мира.

"Откровенно реваншистское содержание предвыборной агитации Кочаряна оттолкнуло от него эту традиционно консервативную часть электората, для которой перспектива любого социального потрясения является угрозой личного относительного материального благополучия. Новая война против Азербайджана, к которой призывал Кочарян на митингах своих сторонников в Ереване, никак не входила в планы среднестатистического армянского обывателя, и я более чем уверен, что большинство нынешних армянских военнослужащих и резервистов, а также члены их семей голосовали за Пашиняна только в надежде на то, что при нем новой войны точно не будет. Электорат Кочаряна тоже в своей массе понятен - это маргиналы, которые, как и во всех других странах, более всего подвержены воздействию радикальной риторики. А также это представители бизнеса, которые потеряли свои активы в Карабахе после его освобождения азербайджанской армией от 30-летней оккупации. Именно эти криминальные дельцы больше всех инвестировали в информационную поддержку Кочаряна не столько в армянской, сколько в российской прессе", - отметил эксперт.

"Признаться честно, под конец избирательной гонки в Армении я дрогнул в своих прогнозах о результатах выборов, поддавшись массированной и агрессивной пропаганде в пользу политического блока экс-президента Кочаряна, развернувшейся в российских средствах массовой информации. Хотя в прогнозах о его электоральных перспективах я не ошибался, говоря о том, что за него проголосует четверть граждан Армении. Беспрецедентные усилия официальной российской прессы в пользу этого политика лишний раз показали, насколько сильно влияние армянского политического криминала на информационное пространство России, насколько отдельные политические силы в РФ заинтересованы в реставрации власти «карабахского клана», чтобы Армения, как при Кочаряне, по-прежнему оставалась «стиральной машинкой» для российских (и не только) криминальных денег, частью логистической цепочки иранского наркотрафика и источником дешевой рабочей силы на дорожных работах. По сути, информационные ресурсы России были вовлечены в таком объеме в предвыборную агитацию в Армении, что без тени сомнения можно говорить об ее открытом вмешательстве в выборы в этой стране, что, однако, не помогло изменить там внутриполитическую ситуацию", - сказал Кузнецов.

По его словам, пока сложно говорить о том, насколько существенно изменится, если изменится вообще, поведение Армении на международной арене по итогам состоявшихся парламентских выборов.

"Для этого потребуется время, чтобы спали и предвыборное напряжение, и послевыборная эйфория, улеглись страсти в армянском политическом классе, а внешние кураторы этой страны внесли коррективы в собственные планы. Сегодня вполне однозначно можно говорить только о том, что партия Пашиняна имеет все юридические основания для того, чтобы самостоятельно, без создания коалиции сформировать новое правительство Армении, как его называют в учебниках по политологии - правительство парламентского большинства. Но лично мне кажется, исходя из тонкостей и нюансов армянской внутриполитической конъюнктуры, что Пашинян привлечет в коалицию с «Гражданским договором» две - три партии второго порядка, чтобы не только упрочить парламентское большинство, но и расширить интеллектуальную базу для формирования новой генерации армянской бюрократии, окончательно очистив органы власти страны от явных и тайных приспешников «карабахского клана». Скорее всего, очень скоро мы увидим в Армении новое правительство узкого парламентского большинства, в состав которого войдут в основной своей массе представители партии Пашиняна и два - три министра от малых партий или даже из числа внепартийных специалистов", - сказал эксперт.

"Новый курс нового правительства Пашиняна мы узнаем в начале июля, как только оно будет сформировано и утверждено парламентом. Но и сейчас уже понятно, что вопрос послевоенного урегулирования, как и раньше, был и остается в приоритете, и все попытки «играть в пятнашки» в данном деле далее будут жестко и бескомпромиссно пресекаться со стороны Баку, который параллельно с предвыборной кампанией в Армении набирал политический вес в регионе Южного Кавказа, лучшим доказательством чего стало принятие 15 июня Шушинской декларации. Так что новому правительству Армении с первого дня своего сосуществования без периода адаптации или привыкания предстоит действовать в новых геополитических реалиях. Также в приоритете у нового правительства Пашиняна будут вопросы обеспечения внутренней безопасности, но не столько общественной, сколько энергетической и продовольственной. И по мере приближения конца летнего сезона эти вопросы будут становиться все более и более актуальными", - сказал он.

Кузнецов отметил, что сейчас многие зарубежные политологи задаются вопросом, а сможет ли Кочарян провернуть против Пашиняна тот же трюк, который ему удалось провести весной 2018 года против экс-президента Саргсяна, то есть вывести на улицы протестующие толпы для свержения власти под предлогом фальсификации результатов голосования и нелегитимности выборов как таковых?

"Не думаю, что это может произойти, и причина этому одна - Кочарян уже мобилизовал абсолютно весь своей социально-политический потенциал в Армении и смог добиться за счет него назначения и проведения внеочередных парламентских выборов. На этом же потенциале он провел весь электоральный цикл. Четверть населения как поддерживала его зимой этого года, так и продолжает поддерживать, никак не изменяясь количественно. Как три четверти населения Армении были против его возвращения во власть, так они и продолжают оставаться его идейными или политическими противниками. В процессе выборной кампании расклад внутриполитических симпатий и антипатий в Армении никак не изменился, социальный раскол как был, так и остается, но в эмоционально - психологическом плане он только усилился и углубился. Так что общенационального протеста против официальных итогов голосования, как это сделал Пашинян в 2018 году, сегодня Кочарян создать не сможет.



При этом он получил от четверти своих сограждан мандат на представительство их интересов в парламенте и в самое ближайшее время станет главой не только уличной, но и парламентской оппозиции, тем самым существенно институализировав ее статус. После этого, вполне возможно, массовые уличные протесты в Ереване пойдут на спад, а концентрированное выражение всего социально-политического негатива переместится в Национальное собрание страны. В парламенте Кочарян вряд ли может повлиять на главную функцию этого органа государственной власти - формирование, принятие и перераспределение государственного бюджета, но в качестве ультраправого трибуна он выступать будет не раз, "добавляя перца" во внутриполитическую жизнь Армении. В любом случае и для любой страны парламентская оппозиция много лучше и полезнее уличной, и если Кочарян готов принять эти правила игры, то он будет присутствовать в армянской политике еще очень и очень долго", - сказал Кузнецов.

(Редактор: Константин Шапиро)