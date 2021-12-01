Армения оказалась в полной военно-политической изоляции – даже в рамках ОДКБ

БАКУ/Trend/ - На завершившемся саммите Организации экономического сотрудничества Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, являющиеся членами ОДКБ, в итоговой резолюции поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, которая была достигнута по итогам Второй Карабахской войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Аналогичную позицию занимает и Беларусь, президент которой Александр Лукашенко не скрывает своей симпатии к Азербайджану. На недавнем саммите в Сочи Владимир Путин также ни словом не обмолвился о какой-либо поддержке экспансионистских устремлений Еревана, заявив Пашиняну о необходимости создания транспортных коридоров, разблокировки коммуникаций и практического начала процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Таким образом Армения, которая несмотря на военный разгром продолжает педалировать вопрос о статусе незаконного сепаратистского обрубка в Карабахе, оказалась как член ОДКБ в полной военно-политической изоляции. И сама Организация Договора о коллективной безопасности, и входящие в ее состав страны не намерены поощрять армянские военные авантюры и провокации, которые активно практикует режим Пашиняна в последнее время", - пишет он.

Коротченко считает, что анонсированное участие премьер-министра Никола Пашиняна в антироссийском русофобском "Саммите демократий", который пройдет под эгидой США, вообще может превратить Армению в страну-изгоя постсоветского пространства.