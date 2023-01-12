Армения создает трудности для ОДКБ – МИД России

БАКУ/Trend/ - Армения создает трудности для ОДКБ.

Как сообщает Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя отказ Армении принимать у себя учения ОДКЬ.

«Очевидно, что в данном вопросе Армения продолжает действовать исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами. И в прошлом году минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определённые трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы», - сказала она.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции о нецелесообразности проведения учений ОДКБ в стране в 2023 году.