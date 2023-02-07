БАКУ /Trend/ - Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян сбежал из Карабаха в Москву.

Как пишет армянская газета «Грапарак», Варданян поехал в Россию, вероятно, для получения новых инструкций от своих кукловодов.

В издании отмечается, что до него главарь армянских сепаратистов Араик Арутюнян также посетил Москву примерно десять дней назад «для проведения встреч на различных правительственных уровнях» и вернулся в Карабах 3-4 дня назад.

По мнению «Грапарак», сепаратисты хотят более четко понять позицию РФ касательно ситуации вокруг Лачинской дороги, где мирная акция протеста азербайджанцев против разграбления природных ресурсов в Карабахе продолжается уже 58-й день.

В издании отмечается, что сепаратисты хотят выяснить то, какую выгоду они могут получить от России, для реализации своих целей, а в "Москве пытаются решить, с кем они будут работать".

Возникает вопрос, каким образом Рубик покинул Карабах: спрятался среди баклажанов и свеклы, которые везут российские миротворцы, или надел женскую одежду?

Но ясно одно, что беглый миллиардер больше в Карабах не вернется, а если и попытается вернуться, это ему обойдется очень дорого.