Армения активно помогает РФ обходить западные санкции - ТВ Верховной Рады

БАКУ/Trend/ - Армения активно помогает РФ обходить западные санкции. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава Центра анализа и стратегий Украины Игорь Чаленко в эфире ТВ Верховной Рады.

«Этому есть ряд подтверждений. Если в 2021 году экспорт Армении в РФ составлял $840 млн, то в 2022 - это уже 2,4 млрд. Фактически в три раза», - отметил он.

Чаленко подчеркнул, что в самой Армении происходит аномальный спрос - увеличение на технологические товары.

«Большое количество американских компаний отказываются поставлять в Армению чипы, потому что понимают: эти чипы окажутся в РФ», - добавил он.