Ложь и цели Франции в Армении - ASALA, антисемитизм, что еще?

БАКУ /Trend/ - "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA), террористическая организация, взяла на себя ответственность за нападение на синагогу в Ереване. Варварское нападение на синагогу было совершено молодежным крылом ASALA. В заявлении, опубликованном ASALA по этому поводу, нападение названо "успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване".

"Евреи - заклятые враги Армении и ее народа. Это предупреждение: наша успешная операция в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет на нашем радаре", - говорится в заявлении террористической организации.

ASALA также угрожает войной израильским евреям в Европе, Америке, Канаде и Грузии, если израильское правительство продолжит поддерживать Азербайджан.

12-15 ноября в Баку по инициативе Президента Ильхама Алиева состоится проводимая раз в два года Конференция европейских раввинов. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 раввинов. Эта организация объединяет более 700 религиозных лидеров из общин по всей Европе, что делает ее главным ортодоксальным раввинским альянсом. Основанная в 1956 году, она занимается защитой прав евреев в Европе. Ожидается, что основное внимание на конференции будет уделено свободе вероисповедания и вопросам, связанным с еврейскими общинами.

Евреи в Азербайджане всегда чувствовали себя под защитой государства, они пользуются всеми благами развития нашей страны. Израиль и Азербайджан за последние 30 лет значительно развили двусторонние отношения. В то же время в Армении против евреев совершаются акты вандализма, имеет место юдофобия. При этом Франция, якобы выступающая за мир и стабильность, упорно игнорирует эти факты.

Более того, бывшие и действующие военнослужащие, в основном армянского происхождения, французской армии и сотрудники французских спецслужб направляются в Армению в качестве инструкторов. ASALA также проходит реабилитацию на территории Франции под патронажем французских спецслужб, в частности французской разведки. Также источники сообщают, что террористическая подготовка будущих армянских террористов проводится в специальных французских школах.

Один из таких терактов был совершен 15 июля 1983 года, когда начинённый взрывчаткой чемодан взорвался перед стойкой "Турецких авиалиний" в аэропорту Орли в Париже. В результате теракта четыре человека погибли на месте. Всего погибли 8 человек, 55 человек были ранены.

Несмотря на террористические акты, совершенные армянами в нескольких городах Франции в 1970-х и 1980-х годах прошлого века, Париж продолжает поддерживать эту неприемлемую деятельность.

По информации, в январе 1982 года французское правительство и армянские террористы достигли секретного соглашения, по которому французские власти должны были оказать давление на Турцию в связи с вымышленным "геноцидом армян" и разрешить армянским террористам свободный доступ во французские аэропорты в обмен на обещание не совершать террористических актов на французской земле. Это соглашение было обнародовано международной прессой.

В соответствии с этим соглашением четверо армянских террористов, арестованных в 1981 году за нападение на турецкое посольство, получили мягкие приговоры, а один из лидеров ASALA Монте Мелконян, который был заключен в тюрьму, был освобожден. В конце концов он вновь появился в Карабахе, где принимал участие в геноциде против мирных азербайджанцев. Это был позор Франции. Париж по сей день, после этого сговора с армянскими террористами, пытается оказать давление на Азербайджан и защищает Армению, где совершаются чудовищные преступления, процветают юдофобия и азербайджанофобия.

Очевидно, что у Франции была своя повестка относительно присутствия карабахской хунты на территории Азербайджана. Концепция, получившая название "второе армянское государство", была энергично поддержана в Париже. Она руководствуется стратегией "крестовых походов" и намеренно подчеркивает религиозный аспект в качестве "аргумента" в пользу Армении.

Более того, органы разведки и безопасности Армении были полностью переданы под кураторство Франции. Процесс милитаризации Армении Парижем идет полным ходом. Возрождается ASALA, радикально настроенных армян во Франции обучают и вербуют из армянской общины Ливана.

Франция готовит Армению к долгосрочной террористической войне, в частности к террору против Азербайджана. Возникает вопрос, место ли стране, проводящей политику поддержки международного терроризма, в Совете Безопасности ООН? Ответ на него очевиден.