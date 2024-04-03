Запад призывает Армению спонсировать военно-промышленный комплекс для подготовки к конфронтации с Россией - Захарова

БАКУ/Trend/ - Западные страны призывают Армению спонсировать военно-промышленный комплекс для подготовки к конфронтации с Россией.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает в среду Trend.

"Миссия ЕС в Армении превращается усилиями западников, по существу, в миссию НАТО. Они призывают Армению вкладываться в военно-промышленный комплекс", - сказала она.

По словам Захаровой, лидеры блока НАТО нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с РФ, а также подталкивают Ереван вкладывать огромные средства в ВПК на фоне очевидных экономических проблем в самой Европе.

Отметим, что парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, а также уточняет функции миссии на территории страны. Членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Неприкосновенны также объекты наблюдателей ЕС.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований. Они получают право свободного и неограниченного передвижения по всей территории страны.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек. При этом 11 декабря того же года их количество было решено увеличить до 209 человек.