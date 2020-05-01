Какие вопросы обсуждались на Межведомственном координационном совете Грузии?

БАКУ/Trend/ - Заседание Межведомственного координационного совета прошло в Грузии в формате видеоконференции под руководством премьер-министра Георгия Гахария, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, члены совета обсудили дальнейшее смягчение ограничений, которое будет осуществляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Представители соответствующих ведомств отметили, что сотни компаний уже подали заявки на возобновление работы. Представители министерства экономики и устойчивого развития и министерства здравоохранения в кратчайшие сроки проверит их на соответствие правилам безопасности и рекомендациям министерством здравоохранения. Десятки предприятий, которые соответствуют этим правилам, уже возобновили работу. Они будут проходить периодические проверки в процессе работы. Дополнительные проверки будут проводиться на предприятиях, где были выявлены недостатки.

Ситуация в стране с точки зрения поставки продовольствия и медикаментов, которую координирует министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, также обсуждалась на заседании Координационного совета. Министр пояснил, что проблем с поставками в стране нет.

На заседании Межведомственного координационного совета было отмечено, что процесс возвращения граждан Грузии на родину продолжается. По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, в результате специальных рейсов на родину в общей сложности возвратилось 8 563 человека.

В ходе сессии также обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. По состоянию на 30 апреля в Грузии зарегистрировано 539 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 178 из заболевших уже вылечились.

Межведомственный координационный совет продолжает проводить регулярные встречи под руководством премьер-министра с целью принятия согласованных мер. Парламент Грузии во главе с председателем Арчилом Талаквадзе и администрация президента активно участвуют в работе совета.

(Автор: Тамилла Мамедова.)