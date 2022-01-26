Число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось
БАКУ /Trend/ - В 2021 году число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось на 77,7 процента по сравнению с 2020 годом (3 423) и на 94.4 процента по сравнению с 2019 годом (13 708) – до 765 человек.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.
Однако в декабре 2021 года число посетивших Грузию из Туркменистана увеличилось почти в 14 раз по сравнению с тем же месяцем 2020 года (9) – до 124 человек.
Этот показатель сократился на 90,2 процента по сравнению с декабрем 2019 года (1 261 человек).
В целом в 2021 году число посетивших Грузию выросло на 7,7 процента по сравнению с 2020 годом (1,7 миллиона человек) – до 1,8 миллиона человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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