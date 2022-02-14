В Грузии назван срок появления в аптеках лекарственных препаратов из Турции

БАКУ /Trend/ - Лекарства, импортированные из Турции, появятся в аптеках Грузии в течение нескольких недель. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, грузинское правительство уже подписало соответствующее решение, позволяющее Турции значительно расширить свое присутствие на фармацевтическом рынке Грузии.

"Компании - импортеры фармацевтической продукции уже активно работают над импортом в Грузию высококачественных недорогих лекарств из Турции", - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, с марта 2022 года в Грузии также будет внедрена система электронных рецептов, которая позволит регулирующему органу получать точную информацию о том, кем было назначено то или иное лекарство.

Гарибашвили также сообщил, что срок выдачи лицензии в Грузии на импорт лекарственных препаратов сокращен с 45 до 7 дней.

"Грузия намерена открыть свой рынок для большего количества импортеров, чтобы появилась конкуренция, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на регулировании цен", - сказал Гарибашвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)