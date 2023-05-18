Когда в Грузии начнется строительство порта Анаклия?

Правительство Грузии продлило инвесторам срок предоставления квалификационных требований для порта Анаклия на месяц. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает медиаплатформа BMG.

Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.

Если до сих пор у заинтересованных лиц был срок подачи заявки на квалификацию до 18:00 19 мая, то теперь этот срок перенесен на 19 июня. Также вместо 17 июля окончательный срок подачи предложений был перенесен на 28 июля.

Правительство Грузии планирует начать строительство глубоководного порта в Анаклия осенью 2023 года.

На данный момент неизвестно, заинтересованы инвесторы проектом или нет. По состоянию на 30 апреля в Агентство по развитию глубоководного порта Анаклия не было подано официальной заявки.

На прошлой неделе министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что ответственность за привлечение груза полностью ляжет на инвестора и государство не собирается страховать инвестору риск грузооборота.

"Если оператор не может гарантировать трафик грузов, то нет смысла иметь здесь частного оператора, а государство может привлечь кредитное финансирование под два раза меньший процент, – сказал Хуцишвили BMG.

Территории, на которых будет развиваться порт, уже принадлежат государству – Национальному агентству по управлению госимуществом.

Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили, Агентство создаст государственную компанию, которая начнет обновление существующих документов, в том числе по воздействию на окружающую среду, техническую документацию, чтобы можно было начать важные строительные работы в текущем году.

Давиташвили пояснил, что позже все это будет частью совместной компании, где власть выберет частного партнера.

Правительство с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, создаст совместное предприятие, в котором 51% будет принадлежать государству, а остальное – частному партнеру.