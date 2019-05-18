Индия в течение 10 лет отправит в космос семь беспилотных научных миссий

18 мая 2019 11:46 (UTC+04:00)

Индия готовится провести в течение предстоящих 10 лет серию из семи беспилотных космических экспедиций, направленных на изучение ближнего и дальнего космоса, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По этим данным, в настоящее время ISRO проводит подготовку к отправке к Луне экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Ее запуск уже несколько раз переносился, теперь он запланирован на июль текущего года.

В 2020 году ISRO планирует отправить в космос автоматическую станцию Xposat, которая займется изучением космической радиации и космического излучения. А к 2021 году намечен пуск космической станции Aditya L1 по исследованию Солнца. Главная цель экспедиции - изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

Среди других запланированных миссий: отправка орбитального аппарата к Венере; ориентировочный срок старта - 2023 год. Намечена также вторая беспилотная экспедиция к Марсу (первая индийская марсианская станция "Мангальян" была выведена на орбиту Красной планеты в 2014 году), ее старт планируется к 2022 году. Третья экспедиция к Луне "Чандраян-3", как ожидается, будет отправлена к 2024 году.

В 2028 году ISRO рассчитывает отправить в космос автоматическую станцию Exoworlds, которая должна будет выйти за пределы Солнечной системы и заняться исследованием сверхдальнего космоса.

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