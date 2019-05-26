Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

26 мая 2019 05:47 (UTC+04:00)

Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал, что надо делать для того, чтобы оставаться в хорошей форме: любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра. Путешественник начал свое плавание в декабре 2018 года от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов. За 127 дней он достиг вод Карибского моря.

"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", - отметил в интервью РИА Новости Савен, говоря о том, как поддерживать себя в хорошей форме.

Он также добавил, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.

"И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия - ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст - это просто цифры. Главное - это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни", - добавил путешественник.

Пока же в ближайших планах французского путешественника вплавь пересечь пролив Ла-Манш.

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