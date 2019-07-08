Грузинская "Рустави 2" временно прекратила вещание

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия.

"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена", — заявил Гварамия в прямом эфире, после чего вещание прекратилось.

Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.

Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за нецензурную лексику журналиста.

Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. Также поступок ведущего осудили огромное количество пользователей соцсетей в Грузии, выразив опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

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