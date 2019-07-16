Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

16 июля 2019 23:24 (UTC+04:00)

Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.

"В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки", - добавил Эспер.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент. Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
В мире 16 июля 22:19
Трамп: Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая
Другие страны 16 июля 17:16
В 2018 году реэкспорт автомобилей из Грузии составил 12,2% от общего объема экспорта
Финансы 16 июля 16:36
SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях
Другие страны 16 июля 14:04
Посол США в Японии покидает свой пост
Другие страны 16 июля 12:51
Южная Корея получила из США еще два истребителя F-35A
Другие страны 16 июля 12:31
Лента новостей
Пользователи Instagram в мире пожаловались на сбои в работе соцсети
В мире 00:06
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
В мире 00:02
В США задержали экс-президента Перу
В мире 16 июля 23:49
В Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета
В мире 16 июля 23:26
Сегодня произойдет второе за год лунное затмение
Общество 16 июля 23:21
Дорожная полиция распространила сообщение об аварии в Шеки (Обновлено)
Происшествия 16 июля 23:04
Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК
В мире 16 июля 22:24
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европа 16 июля 22:20
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
В мире 16 июля 22:19