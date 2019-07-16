Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.

"В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки", - добавил Эспер.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, однако затем США заявили, что оставят на территории страны несколько сотен военнослужащих и попробуют создать международный контингент. Пока что эти усилия не дали результата. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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