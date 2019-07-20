МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в субботу выступил в защиту действий в отношении танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе (задержание танкера Grace 1 - ИФ), наши действия в Персидском заливе соответствуют международным правилам", - написал он в твиттере.

"Как я говорил в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе", - добавил Зариф.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования после столкновения танкера с рыболовецким судном.

Компания-оператор танкера Stena bulk сообщила, что на борту находились россияне. Дипломаты пока не смогли с ними связаться.

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