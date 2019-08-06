В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

6 августа 2019 08:24 (UTC+04:00)

В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля шесть человек погибли, семь пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Trend.

"В Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево столкнулись микроавтобус с легковушкой, погибли шесть человек. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает МЧС, информация о ДТП на 402-м километре трассы М-5 поступила в 5.27. На ликвидацию последствий выехал пожарный автомобиль.

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