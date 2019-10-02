Генсек ООН осудил ракетный пуск КНДР

2 октября 2019 21:27 (UTC+04:00)

Новый запуск КНДР баллистической ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров.

"Конечно, запуск вызывает беспокойство. И запуск баллистической ракеты является еще одним нарушением резолюции Совбеза", - сказал Дюжаррик.

Он добавил, что позднее на этой неделе возобновятся переговоры США и КНДР на рабочем уровне.
"Генсек надеется, что стороны будут работать над укреплением этих переговоров и над тем, чтобы добиться прогресса в реализации совместной декларации США и КНДР от 12 июня 2018 года", - сказал Дюжаррик.

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