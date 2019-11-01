В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом

1 ноября 2019 04:49 (UTC+04:00)

Пассажирский автобус, следующий из Лимы в Аякучо, перевернулся на повороте дороги, два человека погибли и 30 получили ранения, сообщает агентство Андина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По пр Пассажирский автобус, следующий из Лимы в Аякучо, перевернулся на повороте дороги, два человека погибли и 30 получили ранения, сообщает агентство Андина.

"По предварительной информации, автобус съехал с дороги на повороте и перевернулся на въезде в Чапарру", - говорится в материале.

На месте происшествия работает полиция, которая сообщила о двух жертвах - это гражданки Перу. Еще 30 пострадавших направлены в больницы Чалы, Акари Белья Уньона и Атикипы.

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