Правительство Австралии выделит $1,3 млн на разработку вакцины от коронавируса

Правительство Австралии выделит 2 млн австралийских долларов ($1,35 млн) на разработку вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приоритет нашего правительства - обеспечить безопасность жителям Австралии, и это вложение в 2 млн [австралийских] долларов поможет разработать вакцину от коронавируса", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в четырех регионах страны. Десять пациентов проходят лечение в больницах Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Перта, их состояние медики считают стабильным. Пятеро пациентов были выписаны домой как полностью выздоровевшие.