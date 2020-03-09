Коронавирус расширил свою географию. В Китае эпидемия пошла на спад

Распространение нового коронавируса в мире к понедельнику замедлилось, за сутки новая инфекция была выявлена лишь в Албании и Бангладеш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире было зафиксировано к понедельнику 106 893 случая заражения коронавирусом - почти 26 тыс. за вычетом данных из Китая, территории, ставшей эпицентром вспышки инфекции. Число умерших достигло 3639 человек - 516 за пределами КНР.

Хотя вне Китая ситуация остается сложной - география распространения вируса расширяется и внутри тех стран, где инфекция уже выявлялась, - в самой народной республике эпидемия идет на спад: за сутки власти КНР выявили лишь 40 заразившихся, 1535 человек выздоровели и только 22 - умерли. Таким образом, согласно китайской статистике, число случаев заражения остается на уровне 80,7 тыс. при 3119 умершем и ровно 58,6 тыс. выздоровевших. Возраст выздоравливающих при этом неуклонно растет: старейшим излечившимся стал 100-летний житель Уханя - города, с которого началась эпидемия.