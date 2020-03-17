Все граждане Турции, приехавшие из-за рубежа, пройдут обязательный карантинный срок – МИД Турции

БАКУ/Trend/ - Все граждане Турции, приехавшие из-за рубежа, пройдут обязательный карантинный срок, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет во вторник Trend, со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что в рамках мер безопасности граждане Турции, приехавшие из- за рубежа, прямо с самолета будут направлены в карантинную зону.

По его словам, до сих пор 3,614 тысячи граждан Турции, которые проживают в зарубежных странах, обратились в посольства страны с просьбой вернуться на родину.

Отметим, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 29 человек в Турции, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 47.

В Турции отменены коллективные молитвы в мечетях из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие симптомов этого заболевания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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