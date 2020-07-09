Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 12 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации организации, коронавирусом заразились 12 007 327 человек, из них 548 799 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 051 427) приходятся на США, далее следует Бразилия (1 713 160).
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