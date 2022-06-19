Наводнения в Индии и Бангладеш унесли жизни 18 человек

По меньшей мере 18 человек стали жертвами наводнений в Индии и Бангладеш, в каждой из этих стран погибло, как минимум, девять человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Власти обеих стран отправили военных на помощь пострадавшим. В результате наводнений на северо-востоке Индии свои дома покинули около 2 млн человек.

В пострадавших районах было прервано транспортное сообщение, при этом ожидается, что ливни продолжатся. Для спасения людей индийская армия использует катера и надувные плоты.

Ранее телеканал Channel NewsAsia сообщал о гибели не менее 25 человек в результате наводнения в Бангладеш. В зоне бедствия в этой стране оказались свыше 4 млн человек.