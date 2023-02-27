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Китай втрое увеличил импорт угля из России через ключевой погранпункт

В мире Материалы 27 февраля 2023 08:53 (UTC +04:00)
Китай втрое увеличил импорт угля из России через ключевой погранпункт

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Китай за первые 40 дней текущего года более чем в три раза увеличил импорт угля из России через ключевой пограничный пункт пропуска "Забайкальск - Маньчжурия". Об этом сообщило в понедельник генконсульство РФ в Харбине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в телеграм-канале дипмиссии, поставки данного энергоносителя за указанный период выросли на 214% и превысили 438 тыс. тонн. В общей сложности Китай принял 6,2 тыс. вагонов с углем из России.

"Российский уголь используется для производства электрической и тепловой энергии в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин (северо-восточный Китай) и в восточной части автономного района Внутренняя Монголия [север КНР]", - прокомментировало генконсульство.

"Забайкальск - Маньчжурия" - это крупнейший логистический центр и транспортный коридор на наземной российско-китайской границе. В 2022 году объем грузоперевозок через него превысил 15 млн тонн.

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