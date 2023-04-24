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На Земле идет мощная магнитная буря

В мире Материалы 24 апреля 2023 03:14 (UTC +04:00)
На Земле идет мощная магнитная буря

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Мощная магнитная буря класса G3 идет на Земле в воскресенье, говорится в материалах российского Института прикладной геофизики (ИПГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 - экстремально сильно, а G1 - слабо.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

В то же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.

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