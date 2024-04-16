В ОПЕК+ может войти еще одна страна

БАКУ /Trend/ - Группа ведущих стран - производителей нефти ОПЕК+ изучает возможность принятия в свой состав Намибии, где открыты месторождения нефти общим объемом 2,6 млрд баррелей.

Как передает Trend, об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

Первым шагом к возможному присоединению Намибии к ОПЕК+ станет подписание ею хартии сотрудничества стран - производителей нефти, отмечает агентство. Власти Намибии еще осенью 2022 года объявили, что рассмотрят возможность подачи заявки на вступление в ОПЕК, если будут подтверждены крупные запасы нефти на ее шельфе. Пока Намибия не обращалась к ОПЕК или ОПЕК+ с подобной просьбой.

Согласно планам, первая нефть с уже разведанных месторождений на шельфе Намибии поступит на мировой рынок в 2030 году. В первые годы суточная добыча составит до 700 тыс. баррелей. Специалисты считают, что в ближайшие 10 лет Намибия способна стать четвертой по размерам страной - производителем нефти в Африке.