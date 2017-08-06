Террористы обстреляли сирийский район Маре, 3 убитых

6 августа 2017 14:11 (UTC+04:00)

Боевики сирийского крыла террористической организации ПКК обстреляли подконтрольный силам оппозиции район Маре на севере провинции Алеппо, передает Анадолу.

По информации сил гражданской обороны Маре, погибли три человека, в том числе беременная женщина. Ранения получили шесть гражданских лиц, трое из которых дети.

Тяжелораненые переправлены на лечение в Турцию.

Местный активист Абдульфетах Гусейн сообщил «Анадолу», что отряды оппозиции открыли ответный огонь по объектам террористов.

По его словам, столкновения бойцов оппозиции с террористами фиксируются на западе района Маре.

Террористы орудуют в районе Таль Рыфат на севере провинции Алеппо, откуда часто обстреливают районы Маре и Ааазаз.

Azernews Newspaper
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