Германия приостановила обучение сил пешмерге в Ираке

17 октября 2017 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия приостановила обучение курдских вооруженных формирований пешмерге, пишут во вторник иракские СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято вчера, после того, как ВС Ирака взяли под контроль город Киркук.

Обучение сил пешмерге со стороны Германии велось с 2014 года в рамках борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Накануне Киркук перешел под контроль ВС Ирака.

Напомним, что в ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук. При этом он попросил военных взаимодействовать с пешмерге и избегать конфронтации.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

Напомним, что Багдад обвинил Курдскую автономию в том, что они задействовали для обороны Киркука террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК), назвав это объявлением войны.

Киркук и ряд других регионов, прилегающих к Курдской автономии, фактически контролируются пешмерге, против чего протестует Багдад. После проведения курдами референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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