В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории

Ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества мусульман и христиан, в частности, Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля в мечети недалеко от столицы, которую в хороший день посещают до 1,5 тысячи человек, рассказал журналистам хранитель гробницы Фози Сакыр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно легенде, в Пещере первой крови (Магарат ад-Дамм) на горе Касьюн в Дамаске произошло первое в библейской истории убийство Каином своего брата Авеля (в исламской традиции – Хабиль). Его же могила, а вернее семиметровый саркофаг, почитаемый мусульманами, находится в шиитской мечети-мавзолее Наби Хабиль, построенной в конце XVI века в 50 километрах от Дамаска.

"Шесть лет назад, во время войны, этот объект был закрыт, но в прошлом году его открыли снова. Каждый день сюда приезжают порядка 300 туристов, но в пятницу, в выходной день и летом, может быть и до полутора тысяч", - рассказал журналистам Фози Сакыр, не оставивший это место, даже когда боевики были совсем рядом. Он уточнил, что основу туристического потока к гробнице Авеля составляют паломники из Ирана.

Как рассказал, в свою очередь, хранитель Пещеры первой крови Мухаммад Мухлиф Мухаммад, комплекс нуждался в ремонте, перед тем, как снова открыть двери для туристов, которые должны преодолеть 600 ступеней в гору, чтобы оказаться в сакральном месте.

"Мы работали здесь 2 месяца, чтобы привести это место в порядок: убрали мусор, покрасили стены, провели электричество", - сказал Мухлиф Мухаммад. По его словам, с началом мирной жизни люди стали приезжать сюда все чаще, и он рад этому.

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